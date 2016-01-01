الولايات المتحدة تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



الولايات المتحدة تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل 40 ألف إصابة بفيروس كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نحو 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرفع الإجمالى الإصابات إلى 653,825.



وتخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الرقم 140 ألفا، حيث سجلت 144.062 ألف وفاة حول العالم، وبحسب بيانات وإحصاءات "انفوجرام" المتخصص برصد حالات الإصابة حول العالم، وصلت أعداد الإصابة 2 مليون 145 ألف، بينما وصلت حالات التعافى 545.377 حالة.



وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة حول العالم بنحو 667 ألف، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 34 ألف حالة، وتعافى 57 ألفا.

قد يعجبك أيضا...

وفى وقت سابق وجه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، التحية والشكر إلى الكابتن توم مور، أحد المحاربين القدامى في الجيش البريطاني وصاحب الـ99 عاما، حيث استطاع جمع أكثر من 13 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لهيئة الخدمات الصحية خلال مواجهتهم فيروس كورونا.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذه قصة ملهمة وعمل تضامنى استثنائي!.. شكرًا جزيلاً لكابتن توم مور على هذه الفكرة الرائعة ودروس الإنسانية! معا ضد كورونا".ويشار إلى أن العجوز البريطانى الكابتن توم مور، استطاع جمع أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني تبرعات لهيئة الخدمات الصحية وهو كان شارك فى الحرب العالمية الثانية ويبلغ من العمر 99 عاما، وهو نموذج للأمل فى عالم ملىء بالخوف بعد انتشار وباء كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 130،000 شخص على مستوى العالم.