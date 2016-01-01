قال الدكتور امجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، إن جميع الدول تقوم بعمل مجموعة من التجارب السرية للوصول للقاح لـ فيروس كورونا.
وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن هناك تعاونا بين جميع الدولة، للوصول للقاح.
وأشار رئيس مركز الحساسية والمناعة، إلى أنه من المتوقع أن يتم الوصول لـ لقاح لفيروس كورونا فى سبتمبر المقبل.
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التعليقات على المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا
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