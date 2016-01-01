كشف اليوتيوبر محمد قنديل فضائح الاخوانى الهارب عبد الله الشريف عن علاقاته النسائية وقيامه بمحاولة التغرير باحدى الفتيات الصغيرات عن طريق ارسال رسائل مخلة لها بالاضافة الى بعض الفضائح التى يقوم بها.
وقال اليوتيوبر محمد قنديل أن الاخوانى الهارب عبد الله الشريف له مغامرات نسائية عديدة مع السيدات وكشف قيام الشريف بالاتصال باحدى الفتيات التى طلب مقابلتها فى احد الفنادق والصعود لها فى غرفتها خلال اقامتها به.
وتابع قنديل ان هناك فضائح وتسريبات كثيرة سوف يتم عرضها لكشف الاخوانى الهارب وقال إن الشريف يقوم بالتحدث مع احدى الفتيات القاصرات ويحاول التغرير بها وقام بارسال صور جنسية لها.
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التعليقات على رسائل وتسجيلات جنسية .. فضيحة الإخواني الهارب عبد الله الشريف .. فيديو
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