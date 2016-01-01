رسائل وتسجيلات جنسية .. فضيحة الإخواني الهارب عبد الله الشريف .. فيديو



الاخوانى عبد الله الشريف الاخوانى عبد الله الشريف



كشف اليوتيوبر محمد قنديل فضائح الاخوانى الهارب عبد الله الشريف عن علاقاته النسائية وقيامه بمحاولة التغرير باحدى الفتيات الصغيرات عن طريق ارسال رسائل مخلة لها بالاضافة الى بعض الفضائح التى يقوم بها.



وقال اليوتيوبر محمد قنديل أن الاخوانى الهارب عبد الله الشريف له مغامرات نسائية عديدة مع السيدات وكشف قيام الشريف بالاتصال باحدى الفتيات التى طلب مقابلتها فى احد الفنادق والصعود لها فى غرفتها خلال اقامتها به.



وتابع قنديل ان هناك فضائح وتسريبات كثيرة سوف يتم عرضها لكشف الاخوانى الهارب وقال إن الشريف يقوم بالتحدث مع احدى الفتيات القاصرات ويحاول التغرير بها وقام بارسال صور جنسية لها.

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وعرض اليوتيوبر محمد قنديل فيديوهات مسجلة للاخوانى الهارب عبد الله الشريف مرسلة الى احدى السيدات وهو يغاولها بالاضافة تشغيل اغانى كما عرض شات جنسى بينه وبين احدى الفتيات وتضمن الشات بين الاخوانى الهارب عبد الله الشريف والفتاة رسائل مخلة.وكانت الإعلامية أمل عبدالله اطلقت هاشتاج باسم " ترتر الشريف " ردا على حلقة عبدالله الشريف الذى هاجم مسلسل الاختيار الذى يخلد بطولة الشهيد أحمد منسى ويكشف إجرام الارهابى هشام عشماوى.