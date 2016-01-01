الحكومة: استمرار الحظر الجزئي في شهر رمضان للحد من انتشار كورونا.. فيديو

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع استمرار الحظر الجزئي في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا .



وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن سوف تحدد اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا عدد ساعات الحظر في شهر رمضان.



وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السيارات الخاصة سيكون مسموح لها بالتحرك على الطرق حتى الثامنة مساء موعد تطبيق الحظر ولكن تم إيقاف اتوبيسات الرحلات.



وأضاف نادر سعد، :" بقولك لاى حد بيفكر يسافر يوم شم النسيم وفر فلوسك ولن يسمح لك بالسفر".

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وتابع نادر سعد:" أكمنة الشرطة سوف تكون منتشرة على الطرق لمنع التجمعات في الطرق الساحلية وتم إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".واكمل نادر سعد:" سيكون مسموح بمرور السياارت الخاصة على الطرق بين المحافظات، وسيكون مسموح لمن يرغب في الذهاب إلى الشاليه الخاص به في أي قرية سياحية، ولكن لن يسمح له بالذهاب للتجمع على الشواطيء ".وتابع نادر سعد:" جوابات وإخطارات رسمية للقرى السياحية كي يمنع تواجد ملاك الشاليهات على الشواطيء وسيكون هناك فرق مراقبة تراقب هذا الامر وعقوبات على المخالفات".