قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع استمرار الحظر الجزئي في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن سوف تحدد اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا عدد ساعات الحظر في شهر رمضان.
وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السيارات الخاصة سيكون مسموح لها بالتحرك على الطرق حتى الثامنة مساء موعد تطبيق الحظر ولكن تم إيقاف اتوبيسات الرحلات.
وأضاف نادر سعد، :" بقولك لاى حد بيفكر يسافر يوم شم النسيم وفر فلوسك ولن يسمح لك بالسفر".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الحكومة: استمرار الحظر الجزئي في شهر رمضان للحد من انتشار كورونا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق