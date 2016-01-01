شنت مديرية التربية و التعليم بالجيزة، حملات مكثفة ودورية على المكتبات المحيطة بالمدارس، بناء على شكاوى أولياء الأمور ضد استغلال هذه المكتبات لموضوع المشروعات البحثية و المتاجرة فيها.
حيث تحرك على الفور لجنة مكونة من، مصطفى بكساوى مدير إدارة العمرانية بالتنسيق بين شرطة المرافق وحى الطالبية ، لمقار مكتبة بشارع النعيم خلف مدرسة يوسف جاد الله ، ومكتبة بشارع عمر بن عبد العزيز بالمحولات ، وبالتحرى وجدت اللجنة عددا من أولياء الأمور يقومون بعمل وشراء الأبحاث هناك .
كما وجدت اللجنة إعلانا عن عمل الأبحاث وتسجيل بالكود للطلاب على المنصة ، و قامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة.
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التعليقات على تعليم الجيزة تحرر محاضر ضد مكتبات تتاجر بأبحاث الطلاب وأكوادهم
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