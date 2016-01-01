تعليم الجيزة تحرر محاضر ضد مكتبات تتاجر بأبحاث الطلاب وأكوادهم

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صورة الخبر: مديرية التربية و التعليم بالجيزة
مديرية التربية و التعليم بالجيزة


شنت مديرية التربية و التعليم بالجيزة، حملات مكثفة ودورية على المكتبات المحيطة بالمدارس، بناء على شكاوى أولياء الأمور ضد استغلال هذه المكتبات لموضوع المشروعات البحثية و المتاجرة فيها.

حيث تحرك على الفور لجنة مكونة من، مصطفى بكساوى مدير إدارة العمرانية بالتنسيق بين شرطة المرافق وحى الطالبية ، لمقار مكتبة بشارع النعيم خلف مدرسة يوسف جاد الله ، ومكتبة بشارع عمر بن عبد العزيز بالمحولات ، وبالتحرى وجدت اللجنة عددا من أولياء الأمور يقومون بعمل وشراء الأبحاث هناك .

كما وجدت اللجنة إعلانا عن عمل الأبحاث وتسجيل بالكود للطلاب على المنصة ، و قامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه ..وجه مدير مديرية التربية و التعليم بالجيزة كلمة لأولياء الأمور الذين استغاثوا بالمديرية من استغلال المكتبات لهم حيث قال : نحن معكم فى كل وقت ومكان بكافة طرق التواصل ، ولا داعى للمستغلين.

المصدر: elbalad

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