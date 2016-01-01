ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي من المقرر أن يحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد زيادة فترة تعليق الدراسة لأكثر من شهر بدأت من منتصف مارس الماضي، وتستمر حتى 23 إبريل الجاري، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومع وتيرة حسم جدل المجتمع الجامعي بخصوص البدائل المتاحة للامتحان التقليدي، نقدم مجموعة من المقترحات التي طرحها وزارة التعليم العالي وأساتذة جامعيون وطلاب.
1- استبدال الامتحانات التقليدية بعمل مشروع بحثي، وهو الطلب الأكثر تداولًا في الفترة الأخيرة من قبل طلاب الجامعات، عبر تصدرهم تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم #التعليم_الالكتروني_فاشل_طبقوا_بحث"، وهو عبارة عن بحث يقوم به الطالب في المواد النظرية ويتم إرساله إلى أستاذ المادة ليتم تصحيحه وتقييم الطالب على أساسه.
2- الامتحانات الأونلاين، وهو النظام تماشي مع نظام التعليم القائم في التعليم عن بعد، ولكن يعيب هذا النظام، ضعف شبكة الإنترنت في مصر، وصعوبة تحديد هوية الطلاب، مما قد يتسبب في مشاكل قانونية.
3- تأجيل الامتحانات إلى شهر أكتوبر القادم، حتى تتم الامتحانات بشكلها التقليدي، ويكون وجد علاجا لفيروس كورونا المتسجد، وهو التصريح الذي خرج به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا أن 75% من الطلاب فقط هم المستفيدون من نظام التعليم الإلكتروني، وأن بقية الطلاب لديهم مشكلة في التواصل أونلاين، بسبب ضعف شبكة الإنترنت في بعض القرى، وعدم وجود إمكانيات لعدد من الطلاب.
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التعليقات على 5 سيناريوهات تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل اجتماع الأعلى للجامعات
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