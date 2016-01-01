كيف تكتب بحثا عن البيئة للصف الثاني الإعدادي ؟



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثاني الاعدادي عددا من المشروعات البحثية ليختار الطالب من بينها مشروعا بحثيا واحدا يتم تقييمه على أساسه لتصعيده للصف الثالث الاعدادي.



وعلى سبيل المثال طالبت الوزارة الطلاب بإعداد بحث عن البيئة للصف الثاني الاعدادي .



ومن أبرز أساسيات كتابة هذا البحث اتباع ما يلي :

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-أن يكون ملخص البحث من 70 إلى 80 كلمة- أن يكون موضوع البحث من 700 إلى 800 كلمة- عدد الكلمات الانجليزية في البحث من 40 إلى 60 كلمةووفقا لما أوضحته وزارة التربية و التعليم ، لابد لإعداد بحث عن البيئة للصف الثاني الاعدادي اتباع ما يلي :- يقوم الطالب برصد تباين الموجات الصوتية وأثارها السلبية والايجابية على البيئة- على الطالب أن يقوم برصد بعض المشكلات التي يتعرض لها الوطن العربي وكيفية التغلب عليها بإستخدام التكنولوجيا- على الطالب أن يقوم بتوظيف الاشكال الهندسية المختلفة المستخدمة في صناعة السيراميك وحساب محيط ومساحة كل شكل بأبعاد مناسبة.- كما انه مطلوب من الطالب كتابة لوحة ارشادية باللغة العربية واحد اللغات الاجنبية تتضمن مقترحات الحفاظ على البيئة .- على الطالب أن يستعين بما درسه في مجال الرياضيات للتعبير حسابيا او بيانيا عن أحد جوانب مشروعه البحثي .- على الطالب ان يقوم بكتابة مقالا قصيرا يوضح فيه المعلومات والمفاهيم التي توصل إليها من خلال مشروعه البحثي.ولتحميل القالب الخاص بعمل بحث عن البيئة للصف الثاني الاعدادي يمكن اتباع الخطوات التالية :- ادخل على رابط القوالب البحثية للمراحل الاساسية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا- في خانة المرحلة المرحلة الدراسية اختر (المرحلة الاعدادية)- في خانة الصف الدراسي اختر (الصف الثاني)- ضع السهم على القالب الثاني ثم اضغط على تحميل القالب الثالثوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ارشادات هامة يجب على الطلاب اتباعها ليضمنوا عمل بحث عن البيئة للصف الثاني الاعدادي بنجاح :- على الطالب أن يختار مشروعا ويفكر في كيفية توظيف كل تعلمه في المواد الدراسية المختلفة في هذا المشروع- يمكن للطالب أن يعمل في البحث منفردا أو ضمن مجموعة لا تزيد على 5 طلاب.ولكي يضمن الطالب قبول بحثه المقدم ، لابد من اتباع الآتي :- كتابة عنوان جذاب للمشروع- عرض المشروع بطريقة منظمة- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة التي درسها الطالب- لابد من الالتزام بعدد الكلمات المحدد- لابد أن يتم الالتزام بجميع محاور المشروع البحثي- لابد من مراعاة القواعد النحوية والاملائية و علامات الترقيم- سيتم رفض أي بحث اذا تطابق مع غيره