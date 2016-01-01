اطلقت الادارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة مبادرة "أنشطتنا في بيتنا"، بهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات، والتنمية الفكرية، والتي تساعدهم على تجديد نشاطهم واستعادة تركيزهم، خلال فترة تعليق الدراسة تنفيذًا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنتع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا من الجامعة على سلامة واستمرار ممارستهم للانشط
جامعة سوهاج تبحث تدريب طلابها مع شركة هواوي في مجالات تكنولوجيا المعلومات
لأول مرة.. جامعة سوهاج تمنح باحثة درجة الدكتوراه عبر الفيديو كونفرانس
واوضح الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، ان الهدف من المبادرة هو ملء اوقات فراغهم بنشاط مثمر، وخلق روح التنافس بينهم في الانشطة المختلفة، والتعرف علي آرائهم في كيفية ادارة الأزمات، وحثهم على البقاء في المنزل لحمايتهم وحماية ذويهم، لافتًا ان المبادرة سيتم تنفيذها في الفترة من ١٩ ابريل الجاري وحتي ١٥ مايو القادم.
واشار الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي انه تم عمل مقترح بالأنشطة الطلابية التي سوف يتم تنفيذها، وتضم مسابقة أصوات من السماء عن تلاوة القران الكريم، شاعر اونلاين، المراسل التليفزيوني، ومسابقة اقرا وارتقي عن الأنبياء والصحابة وزوجات الرسول، وتنفيذ عرض تقديمي او فيلم قصير عن فيروس كورونا المستجد أعراضه وكيفية الوقاية منه وطرق انتقاله والأغذية الصحية للوقاية من المرض، بالاضافة الي تنفيذ افضل مشروع خدمة عامة بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي ومسابقة قصة الخيال العلمي والابحاث العلمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة سوهاج تدعو الطلاب للمشاركة بـ مبادرة أنشطتنا في بيتنا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق