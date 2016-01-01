صلاة قيام الليل.. حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يقرأ فى المصحف أثناء الصلاة تكون صلاته صحيحة وليست باطلة، ولكن الأولى له أن يقرأ بما يحفظ.



وأضاف شلبي، خلال إجابته عن سؤال (هل يجوز مسك المصحف والقراءة منه فى صلاة العشاء أو قيام الليل ؟)، إنه يجوز مسك المصحف لقراءة القرآن منه فى النافلة وليس فى الفريضة، ولكن الآن يجوز القراءة من المصحف في السنة والفريضة".



وأشار إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن الأفضل أن يقرأ الإنسان فى صلاته بما يحفظ ويجعل مسك المصحف والإنشغال بتقليب الورق خارج صلاة الفرض فليس هذا مكان ختم القرأن.

قد يعجبك أيضا...

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنّ قراءةَ بعض آيات القرآن بعد الفاتحة سُنَّة في الركعتين الأُولَيَيْن من الصلاة، وذلك للإمام، قال الله تعالىٰ: {... فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... } [المزمل:20]، ولو تُرِكَتِ القراءة بعد سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة.وأوضح مركز الفتوى، عبر صفحته على "فيس بوك": الأصل في الصَّلاةِ أن تكون قراءةُ القرآن فيها عن ظَهْرِ قَلبٍ وليست من المصحف؛ لذا جعل النَّبِيُّ ﷺ معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن؛ لظاهر قوله ﷺ: «لِيَؤُمّكُمْ أَكْثَركُمْ قُرْآنًا» رواه البخاري.