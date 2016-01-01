قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يقرأ فى المصحف أثناء الصلاة تكون صلاته صحيحة وليست باطلة، ولكن الأولى له أن يقرأ بما يحفظ.
وأضاف شلبي، خلال إجابته عن سؤال (هل يجوز مسك المصحف والقراءة منه فى صلاة العشاء أو قيام الليل ؟)، إنه يجوز مسك المصحف لقراءة القرآن منه فى النافلة وليس فى الفريضة، ولكن الآن يجوز القراءة من المصحف في السنة والفريضة".
وأشار إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن الأفضل أن يقرأ الإنسان فى صلاته بما يحفظ ويجعل مسك المصحف والإنشغال بتقليب الورق خارج صلاة الفرض فليس هذا مكان ختم القرأن.
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التعليقات على صلاة قيام الليل.. حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة
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