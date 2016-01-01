هل يجوز الاعتكاف في البيت خلال رمضان.. شاهد رأي خالد الجندي



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

الاعتكاف بالبيت فى رمضان .. قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاعتكاف عبادة مكانية، فى المساجد، لافتا إلى أن هناك حكما يأخذ البدل ويأخذ حكم المبدل عنه، فالبيوت فى رمضان ستتحول إلى مساجد فيجوز إذن الاعتكاف فيها.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ممكن تعتكف فى البيت، لو حولت بيتك للصلاة مع اسرتك مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لكن لو فتحت المساجد قبل الاعتكاف فهنا لابد من الاعتكاف فيها".



وقف أنشطة رمضان

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وقررت وزارة الأوقاف، تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازي، حيث قررت سابقًا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.وأكدت الأوقاف حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.كما خاطب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) هذا العام , وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.كما شددت الوزارة على جميع مديريات الأوقاف على أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة , وتأكيد وزارة الصحة على عودة الحياة إلى طبيعتها وأن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.