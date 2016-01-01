أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التكدس في يوم شم النسيم الذي يوافق الإثنين المقبل، حيث يتم اتباع إجراءات متشددة ويتم الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات في يوم شم النسيم.
و بسبب الظروف التي تمر بها مصر بعد تفشي فيروس كورونا ، يمكنك هذا العام الاستمتاع بيوم شم النسيم في المنزل دون الحاجة إلى قضائه بالخارج مثل عادة كل عام ، اليك بعض الأفكار التي تساعدك على الاستمتاع بهذا اليوم :
1- إعداد وجبة طعام بالمنزل نظيفة وآمنة سواء كنت ستتناول أكلة الفسيخ و الرنجة أو غيرها ، فتخصيص وقت للطبخ وحده يمكن أن يساعد في تغيير الأجواء برفقة أفراد الأسرة
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التعليقات على بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك
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