الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية.
اليك طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز الصحي :
مكونات سموزي الفراولة و الموز :
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