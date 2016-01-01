الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز



طريقة عمل سموزي الفراولة والموز طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية.



اليك طريقة عمل سموزي الفراولة و الموز الصحي :



مكونات سموزي الفراولة و الموز :

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3 ثمرات موزكوب فراولة طازجةنصف كوب مكعبات ثلجملعقتين عسل ابيضرشة فانيليانصف كوب زباديطريقة عمل سموزي الفراولة و الموز :في الخلاط قطعي الموز والفراولة شراىح واضيفي عليها الزبادي ورشة فانيليا واخفقيهم في الخلاط ثم اضيفي مكعبات الثلج والعسل واخلطيهم مرة أخرى ثم اسكبي في الكاسات.