

اكتشاف كوكب شبيه بالأرض يختبئ في بيانات كبلر القديمة اكتشاف كوكب شبيه بالأرض يختبئ في بيانات كبلر القديمة

توصل البحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للسكن إلى اكتشاف في مكان غير متوقع، من خلال البيانات التي كان من المفترض أن يتم البحث عنها قبل سنوات.







اكتشف العلماء الذين مشطوا البيانات المبكرة من تلسكوب كبلر الفضائي كوكبًا شبيهًا بالأرض، كبلر -1649 سي، مدفونًا في بيانات سابقة.

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يبلغ نصف قطرها 1.06 مرة فقط من العالم البشري، ويوفر مضيفه القزم الأحمر حوالي 75% من الضوء الذي يحصل عليه كوكبنا، ليس رائعًا ولكن يكفي لوضعه في المنطقةالصالحة للسكن.يمكنك تقليل الخطأ إلى قيود التكنولوجيا الحالية، واستعرضت مجموعة العمل خوارزمية Robovetter المستخدمة لرصد النتائج الإيجابية الخاطئة في بحث الكوكب وأدركت أن الرمز قد رفض دون قصد 1649c.لا تضمن هذه المعلمات أن الكوكب سيدعم الحياة، حتى لو لم يكن هناك أي أخطاء، تميل الموجات الحمراء إلى اشتعال وإيذاء فرص الحياة.لا يعرف الباحثون أيضًا التركيبة الجوية التي يمكن أن تستبعد الحياة حتى إذا كانت كل حالة أخرى مثالية، ومع ذلك تأمل وكالة ناسا في توسيع معايير المناطق الصالحة للسكن، ولا تتوقع الزيارة في أي وقت قريب عندما يكون النجم المعني على بعد 300 سنة ضوئية.قد تكون النتائج مفيدة حتى لو تبين أن الكوكب معادٍ، وهو يدعم الأدلة المتزايدة على أن الكواكب مثل هذه شائعة نسبيًا حول الأقزام الحمراء.يوفر الاكتشاف مزيدًا من التفاصيل حول النظام النجمي ككل، مثل استقراره العالي مما يشير إلى عمر طويل وإمكان وجود كوكب ثالث، حتى إذا ظل استكشاف كوكب الأرض بعيدًا جدًا، فقد يكون مفيدًا لسنوات مقبلة.