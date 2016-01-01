

فورد ستصنع ملابس طبية وكمامات من مواد الوسائد الهوائية فورد ستصنع ملابس طبية وكمامات من مواد الوسائد الهوائية

توسعت فورد في جهودها لتصميم وإنتاج المعدات الطبية للعاملين في المجال الطبي والمرضى لمكافحة وباء الكورونا.. وتنتج فورد حالياً كمامات طبية كاملة للوجه وأقنعة تنفس منقية للهواء تعمل بالبطارية، كما اتجهت فورد الآن إلى إنتاج الملابس الطبية والكمامات من نفس مواد الوسائد الهوائية.



كما وسعت فورد أيضاً من إنتاجها لمعدات اختبار الفيروس.. ويُذكر أن فورد صنعت حتى الآن أكثر من 3 مليون كمامة وجه في مصنع Plymouth بولاية ميشيجان، بينما يبدأ صنع أقنعة التنفس من تصميم فورد اليوم.



وسيتكفل مئات العاملين بتجميع الأقنعة والكمامات في مصنع Vreeland في ولاية ميشيجان، مع توقعات بإنتاج أكثر من 100,000 قناع تنفس في الأشهر القادمة.. ويُذكر ان أقنعة التنفس الطبية أكثر تطوراً وتعقيداً من مجرد الكمامات المنتشر استخدامها بين الناس.

وتستخدم أقنعة التنفس نظام تنقية هواء مشابه للمستخدم في أنظمة تهوية المقاعد لفورد، مع اعتمادها على بطارية يمكن شحنها.. كما تهدف فورد لصنع 75,000 ثوب طبي كل أسبوع مع رفع الإنتاجية إلى 100,000 قريباً.







