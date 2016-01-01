

الأسبوع المقبل.. جامعة أكسفورد تبدأ اختبارات لقاح كورونا على البشر الأسبوع المقبل.. جامعة أكسفورد تبدأ اختبارات لقاح كورونا على البشر

أثار إعلان خبراء بريطانيين بارزين اليوم عن أن تجارب لقاح ضد فيروس كورونا ستبدأ على البشر الأسبوع المقبل، الآمال في القضاء على الفيروس التاجي المستجد كورونا - 19 .



ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، كشف خبراء أن العلماء في جامعة أكسفورد واثقون من قدرتهم على الحصول على لقاح للمرض المستعصي الذي قد يتم استخدامه للملايين بحلول الخريف القادم.



وأظهرت اختبارات الوخز التجريبي على حيوانات مختلفة نتائج واعدة، والخطوة التالية تكمن فى استخدامها على البشر لإثبات أنها آمنة.



ويعد فريق أكسفورد واحد من مئات السباقات في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 ، والذي يخشى الخبراء أن يستغرق 18 شهرًا، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، ويجري حالياً تطوير أكثر من 70 لقاحاً.



بدأت 3 مجموعات مختلفة - واحدة في الصين واثنتان في الولايات المتحدة - بالفعل تجارب على البشر، فيما جند برنامج أكسفورد للقاحات بالفعل 510 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 سنة للمشاركة في التجربة الأولى، حيث سيحصلون إما على لقاح ChAdOx1 nCoV-19 - الذي تم تطويره في أكسفورد - أو حقنة تحكم للمقارنة.



وقال البروفيسور أدريان هيل ، الذي سيقود البحث: 'سنخضع لتجارب بشرية لقد اختبرنا اللقاح في العديد من أنواع الحيوانات المختلفة، وقمنا باتخاذ نهج حذر إلى حد ما ، ولكنه سريع لتقييم اللقاح الذي نقوم بتطويره."



يأتي لقاح الفريق من الشمبانزي ، التى يتم حقنها بالفيروس التاجي لإنتاج أجسام مضادة، يمكن استخدامها لتقوية جهاز المناعة لدى البشر، ومن المأمول أن يكون اللقاح ، الذي طوره معهد جينر وفرق أكسفورد لقاحات المجموعة ، جاهزًا في سبتمبر.



في حديثه مع BBC World Service ، أوضح الدكتور هيل، أنهم يحاولون جمع الأموال لزيادة تصنيع اللقاح، قائلا : 'نحن جامعة ، لدينا منشأة صغيرة جدًا يمكنها أن تفعل عشرات الجرعات. هذا ليس جيدًا بما يكفي لتزويد العالم".



وكان فريق جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي أعرب عن أمله في أن يكون اللقاح جاهزًا فى الخريف ، قائلين إنهم واثقون من نجاحه بنسبة 80٪، واعترفت سارة جيلبرت ، أستاذة علم اللقاحات ، بأن هذا الإطار الزمني كان "طموحًا للغاية" يمكن أن تعترض أشياء كثيرة هذا الهدف.

لكن مسئولي الصحة العامة يقولون إن الأمر سيستغرق من عام إلى 18 شهرًا للتحقق من صحة أي لقاح محتمل - على الرغم من بدء التجارب البشرية.



وقال كبير المستشارين العلميين في بريطانيا الشهر الماضي إنه سيكون على الأقل 2021 قبل أن يصبح اللقاح جاهزا، فيما دعا باحثون بارزون إلى إصابة المتطوعين الأصحاء بالعدوى عن قصد بالفيروس التاجي لتسريع السباق.







