

البورصة تفقد 4 مليارات جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع البورصة تفقد 4 مليارات جنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة مُعاملات، الخميس، آخر تداولات الأسبوع على تباين بدعم من عمليات بيع موسّعة على بعض الأسهم القيادية والكبرى بالسوق.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليُغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جى إكس 30" بنسبة 1.81%، بما يعادل 187.49 نقطة ليُغلق عند مستوى 10154 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 5. 0% بما يعادل 5.42 نقطة، ليُنهي تعاملاته عند مستوى 1097 نقطة وسط تداولات مرتفعة بلغت قيمتها نحو 862.88 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 215.69 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ نحو 32.5 ألف صفقة بيع وشراء.