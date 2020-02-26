

8 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس 8 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 16-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 745 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 753 جنيهًا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب في مصر

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وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 857 جنيها إلى 851 جنيها .تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 776 جنيها إلى 789 جنيهاتتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 741 جنيها إلى 745 جنيهاتتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 635 جنيها إلى 639 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 494 جنيها إلى 497 جنيها .تتراوح سعر الجنيه الذهب 5928 جنيها إلى 5960 ، يزن 8 جرامات.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.