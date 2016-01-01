يسبب مشاكل القلب.. عقار كلوروكين لا يعالج فيروس كورونا

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عقار كلوروكين لا يعالج فيروس كورونا

كشف العلماء أن عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا لم يسرع من شفاء مرضى الفيروس التاجي في تجربة أجريت مرخرا في الصين .

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فقد كشف أطباء من جميع أنحاء الصين ، بما في ذلك في ووهان وهوبي ، مركز تفشي الفيروس التاجي ، عن نتائج دراستهم المخيبة للآمال بخصوص عقار هيدروكسي كلوروكين.

وقام الباحثون باختبار هيدروكسي كلوروكوين على 75 مريض COVID-19 في المستشفيات وقارنوا أمراضهم بـ 75 مريضًا لم يتلقوا هذا الدواء.

تلقى المرضى الدواء لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع اعتمادًا على شدة مرضهم وتم اختبارهم جميعًا بعد 28 يومًا من تشخيصهم.

ووجد الباحثون أن نتائج هذا العلاج لم تكن التي يتوقعونها لكنه يسبب مشاكل بالقلب لبعض المرضى خاصة الذين لديهم امراض مزمنة أخرى قبل إصابتهم بكورونا .

وهيدروكسي كلوروكين ، المعروف أيضًا باسم Plaquenil ، هو واحد من أكثر الأدوية الواعدة الناشئة كعلاج محتمل لـ COVID-19. تجري تجربته في جميع أنحاء العالم.

المصدر: صحيفة daily mail البريطانية

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