كشف العلماء أن عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا لم يسرع من شفاء مرضى الفيروس التاجي في تجربة أجريت مرخرا في الصين .
وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فقد كشف أطباء من جميع أنحاء الصين ، بما في ذلك في ووهان وهوبي ، مركز تفشي الفيروس التاجي ، عن نتائج دراستهم المخيبة للآمال بخصوص عقار هيدروكسي كلوروكين.
وقام الباحثون باختبار هيدروكسي كلوروكوين على 75 مريض COVID-19 في المستشفيات وقارنوا أمراضهم بـ 75 مريضًا لم يتلقوا هذا الدواء.
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التعليقات على يسبب مشاكل القلب.. عقار كلوروكين لا يعالج فيروس كورونا
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