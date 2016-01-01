طالب جميع الأطباء بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والالتزام بالجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن ألم الأسنان لم ينتظر كثيرا فهو من أكثر الآلام التي ترهق الشخص.
وقال الدكتور محمد القرناوي طبيب الأسنان لـصدى البلد، إنه يجب تأجيل كل طرق العناية التجميلية بالأسنان في الفترة الحالية، مثل الحشوات، والتركيبات والتقويم، وتبييض الاسنان وتنظيف الجير والبقع الداكنة.
ونصح القرناوي بالذهاب لطبيب الأسنان في حالات الطوارئ فقط وهي بتحديد ميعاد سابق وتبليغ الطبيب بكل الأعراض الذي يشعر بها مع عدم اصطحاب أي فرد من أفراد الأسرة وفحص درجة الحرارة في العيادة.
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التعليقات على لا تذهب إلى الطبيب.. نصائح للحفاظ على صحة الأسنان في العزل المنزلي
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