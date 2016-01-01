لا تذهب إلى الطبيب.. نصائح للحفاظ على صحة الأسنان في العزل المنزلي

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نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

طالب جميع الأطباء بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والالتزام بالجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن ألم الأسنان لم ينتظر كثيرا فهو من أكثر الآلام التي ترهق الشخص.

وقال الدكتور محمد القرناوي طبيب الأسنان لـصدى البلد، إنه يجب تأجيل كل طرق العناية التجميلية بالأسنان في الفترة الحالية، مثل الحشوات، والتركيبات والتقويم، وتبييض الاسنان وتنظيف الجير والبقع الداكنة.

ونصح القرناوي بالذهاب لطبيب الأسنان في حالات الطوارئ فقط وهي بتحديد ميعاد سابق وتبليغ الطبيب بكل الأعراض الذي يشعر بها مع عدم اصطحاب أي فرد من أفراد الأسرة وفحص درجة الحرارة في العيادة.

وأكد طبيب الأسنان أن هناك مواعيد متفرقة للمرضى في العيادة لعدم الاختلاط بالأشخاص للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان في العزل المنزلي :

- عدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.
- عدم استخدام أدوية ibuprofen.
- غسل الأسنان مرتين في اليوم صباحا ومساء.
- استخدام خيوط الأسنان.
- عدم الافراط في تناول السكريات على مدار اليوم.
- تناول الخضراوات.

المصدر: elbalad

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