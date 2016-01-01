يعتبر فنجان القهوة مشروبا يوميا لا غنى عنه خاصة في الصباح، لكن البعض يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين على مدار اليوم. ورغم أن القهوة لها فوائد صحية عديدة الا أن الإفراط في تناولها يسبب مشاكل صحية عديدة ويتطلب تقليل استهلاك الكافيين لمنع ضرر الجسم.
كيف تكتشف ضرورة تقليل استهلاك القهوة ؟
هناك بعض العلامات التي يخبرك بها جسدك تنذرك بضرورة تقليل استهلاك القهوة بحسب موقع brightside وهي :
١- تفقد القهوة تأثيرها عليك
القهوة تحفز الجهاز العصبي بسبب محتواها من الكافيين، لكنها أيضًا تحتوي على عنصر كيميائي اسمه الأدينوزين، يزداد هذا العنصر بالجسم ثم ينخفض ، وأكدت الدراسات أن شرب القهوة أكثر من اللازم يجعلك تشعر بالتعب والنعاس رغم أنها من المفترض أن تبقيك مستيقظًا، فلا يصبح لها تأثير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق