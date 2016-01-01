هل يرحل عن الزمالك .. الترجي التونسي يفاوض كارتيرون مدرب الأبيض



كارتيرون كارتيرون

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك.



ياتي هذا من أجل تولي القيادة الفنية وخلافة معين الشعباني، المدير الفني الحالي لباب سويقة، والذي اقترب من الرحيل بعد النتائج السلبية والتي كان آخرها خروح الفريق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.



واشارت صحيفة "الشروق" التونسية، أن كارتيرون يعد أبرز المرشحين لقيادة الترجي نظرًا لما حققه مع الزمالك حتى الآن.

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واضافت التقارير ان من أهم أسباب تفكير الترجي في التعاقد مع كارتيرون قدرته وبراعته التكتيكية والتي أظهرها خلال مبارياته أمام بطل تونس سواء أثنا توليه تدريب الأهلي والزمالك أو الرجاء المغربي.واكدت تقارير صحيفة الشروق ، أن إدارة الزمالك لم تحسم التجديد مع كارتيرون نظرًا لاقتراب نهاية عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.