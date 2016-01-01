كشفت تقارير صحفية تونسية عن اهتمام الترجي التونسي بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك.
ياتي هذا من أجل تولي القيادة الفنية وخلافة معين الشعباني، المدير الفني الحالي لباب سويقة، والذي اقترب من الرحيل بعد النتائج السلبية والتي كان آخرها خروح الفريق من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.
واشارت صحيفة "الشروق" التونسية، أن كارتيرون يعد أبرز المرشحين لقيادة الترجي نظرًا لما حققه مع الزمالك حتى الآن.
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التعليقات على هل يرحل عن الزمالك .. الترجي التونسي يفاوض كارتيرون مدرب الأبيض
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