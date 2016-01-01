هنتغدى ايه.. مكرونة فرن ودبابيس الفراخ بطريقة تقليدية



مكرونة فرن مكرونة فرن

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغيرة لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار.



وجبة الغداء اليوم يقدمها صدى البلد على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى

المكرونة الفرن للشيف أسامة السيد

المقادير:

2 كوب حليب

2 كوب كريمة لباني

ملح وفلفل

1 كوب جبن موتزاريلا مبشور

1كوب مكرونة صغيرة

1/4كيلو لحم مفروم



الطريقة:

اخلطى اللحم المفروم مع المكرونة فى قالب

ضعى الكريمة اللبّانى على الوجه

ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة فرن متوسطة

ضعى القليل من الجبن الشيدر أو الموتزاريلا فوق الخليط

قومى بإشعال الفرن من الأعلى إلى أن يحمر الوجه

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