أبرزها الكدمات.. 8 أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد



أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد

ووفقا لموقع مايو كلينك، يمكن أن يكون مرض الكبد وراثيًا (جينيًا) أو يكون سببه العديد من العوامل التي تدمر الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول وترتبط السمنة أيضًا بتلف الكبد.



وبمرور الوقت يتسبب تلف الكبد في التندب (تليف الكبد)، الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وهي حالة مهددة للحياة وتتضمن علامات أمراض الكبد وأعراضها ما يلي:



- تلون الجلد والعينين باللون الأصفر (اليرقان)

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- ألمًا وتورمًا في البطن- تورم الساقين والكاحلين- حكة في الجلد- البول الداكن- لون البراز الشاحب أو البراز الدموي أو شديد السواد- الإرهاق المزمن- الغثيان أو القيء- فقدان الشهية- الميل للإصابة بالكدمات بسهولة