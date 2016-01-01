أبرزها الكدمات.. 8 أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد

آخر الأخبارالصحة والجمال › أبرزها الكدمات.. 8 أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد

صورة الخبر: أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد
أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد

ووفقا لموقع مايو كلينك، يمكن أن يكون مرض الكبد وراثيًا (جينيًا) أو يكون سببه العديد من العوامل التي تدمر الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول وترتبط السمنة أيضًا بتلف الكبد.

وبمرور الوقت يتسبب تلف الكبد في التندب (تليف الكبد)، الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وهي حالة مهددة للحياة وتتضمن علامات أمراض الكبد وأعراضها ما يلي:

- تلون الجلد والعينين باللون الأصفر (اليرقان)

- ألمًا وتورمًا في البطن

- تورم الساقين والكاحلين

- حكة في الجلد

- البول الداكن
- لون البراز الشاحب أو البراز الدموي أو شديد السواد

- الإرهاق المزمن

- الغثيان أو القيء

- فقدان الشهية

- الميل للإصابة بالكدمات بسهولة

المصدر: مايو كلينك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أبرزها الكدمات.. 8 أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager