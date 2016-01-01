ووفقا لموقع مايو كلينك، يمكن أن يكون مرض الكبد وراثيًا (جينيًا) أو يكون سببه العديد من العوامل التي تدمر الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول وترتبط السمنة أيضًا بتلف الكبد.
وبمرور الوقت يتسبب تلف الكبد في التندب (تليف الكبد)، الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وهي حالة مهددة للحياة وتتضمن علامات أمراض الكبد وأعراضها ما يلي:
- تلون الجلد والعينين باللون الأصفر (اليرقان)
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التعليقات على أبرزها الكدمات.. 8 أعراض غير متوقعة تنذرك بتليف الكبد
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