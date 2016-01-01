قبل رمضان.. طريقة غسل السجاد "على الناشف" بدون تعب



طريقة غسل السجاد "على الناشف" بدون تعب طريقة غسل السجاد "على الناشف" بدون تعب

تعاني الكثير من السيدات من تنظيف السجاد وتواجه الكثير من الازمات خلال ذلك الامر ويحتاجون إلى طريقة لتنظيف الموكيت والسجاد دون بلل وبدون مجهود.



وقدم موقع boldsky ، طريقة لتنظيف السجاد على الناشف:



المكونات

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فرشاة خاصة بتنظيف السجادكوب من الخل2 ملعقة ملح ليمون2 ملعقة بيكربونات الصوديومطريقة التحضير- خلط المكونات وضعى كوب الماء ثم كوب الخل و المنظف السائل و بعدها أضيفي 2 ملعقة من ملح الليمون ثم بيكربونات الصوديوم.- إمزجي المكونات مع بعضها البعض و تأكدى من زوبان الملح وبيكربونات الصوديوم و ستلاحظين تفاعل المواد مع بعضها البعض وهذا ما يفيد فى غسيل السجاد على الناشف دون الاضطرار الى غسيله بالماء.- أحضري فرشاة التنظيف الخاصة بالسجاد وضعيها فى المزيج ثم ضعيها على السجاد المراد تنظيفه و قومي بفرك الأماكن المتسخة او المسكوب عليها الشاي و القهوة و سترين بنفسك مدي نظافة سجاد منزلك.