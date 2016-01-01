شاهد .. احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شاهد .. احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران

صورة الخبر: احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران
احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران

تعرضت طائرة ركاب روسية للإحتراق أثناء تحلبيقها في السماء خلال شهر مايو العام الماضي ، نشرته السلطات الروسية منذ فترة .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية ، أن الطائرة تعرضت لعطل فني في المحركات أثناء الطيران أدى إلى اشتعال النيران في قمرة القيادة بها .

يظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب "، الركاب يتطايرون من الطائرة لينجو بحياتهم بعد احتراقها من الداخل .

جدير بالذكر أن 41 شخصا لقى حتفههم إثر ذلك الحادث ، و نجا حوالي 35 شخصا من خلال القفز من المنطاد .

المصدر: صحيفة " ذا صن" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد .. احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77305

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager