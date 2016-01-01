شاهد .. احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران



احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران

تعرضت طائرة ركاب روسية للإحتراق أثناء تحلبيقها في السماء خلال شهر مايو العام الماضي ، نشرته السلطات الروسية منذ فترة .



ووفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية ، أن الطائرة تعرضت لعطل فني في المحركات أثناء الطيران أدى إلى اشتعال النيران في قمرة القيادة بها .



يظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب "، الركاب يتطايرون من الطائرة لينجو بحياتهم بعد احتراقها من الداخل .

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جدير بالذكر أن 41 شخصا لقى حتفههم إثر ذلك الحادث ، و نجا حوالي 35 شخصا من خلال القفز من المنطاد .