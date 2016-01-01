تعرضت طائرة ركاب روسية للإحتراق أثناء تحلبيقها في السماء خلال شهر مايو العام الماضي ، نشرته السلطات الروسية منذ فترة .
ووفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية ، أن الطائرة تعرضت لعطل فني في المحركات أثناء الطيران أدى إلى اشتعال النيران في قمرة القيادة بها .
يظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب "، الركاب يتطايرون من الطائرة لينجو بحياتهم بعد احتراقها من الداخل .
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التعليقات على شاهد .. احتراق طائرة وهروب الركاب من النيران
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