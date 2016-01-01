كشف حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه فى الفترة الحالية.
وقال "النقاز"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إنه تلقى العديد من العروض بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، متمنيا أن يلعب في نادٍ كبير بعد فريقيه الكبيرين في إفريقيا هما النجم الساحلي، والزمالك، مؤكدا "من الطبيعي أن أنتقل لنادٍ كبير أيضا".
وأضاف "أنه لو قدم الأهلي عرضا لي، وفريق آخر من السعودية، فأنني سأفضل الأحمر، فالأخير لديه علي معلول، وهو لاعب كبير، ومعي في منتخب تونس وسيساعدني"، متابعا "عندما كنت في الزمالك، انضم مواطني فرجاني ساسي للأبيض، وتأقلم بشكل سريع".
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التعليقات على علي معلول كلمة السر.. حمدي النقاز يكشف مفاوضات الأهلي لضمه ..فيديو
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