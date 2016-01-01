تخطت حاجز الـ 30 ألفا.. أمريكا تسجيل 2371 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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فيروس كورونا

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن الولايات المتحدة سجلت 2371 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 30817.

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى 213779 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 11586.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة أمس، الأربعاء، إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونون مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو.

ومن بين الولايات الخمسين سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة أول أمس، الثلاثاء.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان، إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب كورونا.

المصدر: رويترز

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