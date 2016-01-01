مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

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صورة الخبر: المستشار مرتضي منصور
المستشار مرتضي منصور

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعاراته.

وقال خالد الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الزمالك"، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وافق على عودة أحمد رفعت إلي صفوف الفريق عقب إعادة الدوري المصري من جديد.

وتابع :" كارتيرون المدير الفني للفريق طالب بعودة أحمد رفعت للأحتياج إلي خدماته خلال الفترة المقبلة.

وعبر أحمد رفعت لاعب الزمالك والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري عن سعادته للعودة إلي صفوف القلعة البيضاء من جديد قائلا :" سعيد بقرار العودة ومرتضي منصور دايما بيقف معايا ".

المصدر: elbalad

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