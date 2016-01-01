أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعاراته.
وقال خالد الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الزمالك"، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وافق على عودة أحمد رفعت إلي صفوف الفريق عقب إعادة الدوري المصري من جديد.
وتابع :" كارتيرون المدير الفني للفريق طالب بعودة أحمد رفعت للأحتياج إلي خدماته خلال الفترة المقبلة.
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التعليقات على مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون
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