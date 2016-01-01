ماذا يعني قرار ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية؟.. وهل يؤثر على عملها؟

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تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، الثلاثاء، بوقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية والأممية.



وكان إعلان ترامب بوقف تمويل الولايات المتحدة للمنظمة، بسبب "سوء الإدارة الكبير لمنظمة الصحة العالمية وطريقة تعاملها مع فيروس كورونا والتغطية على انتشاره"، حسب تعبير ترامب.



وقال "ترامب"، متهما منظمة الصحة العالمية، بمحاباة الصين، "لو أنها قامت بعملها وأرسلت خبراء إلى الصين لتقييم الأوضاع على الأرض بمهنية وأبرزت قلة من الشفافية في الصين، لكان بالإمكان السيطرة على تفشي الوباء في معقله بأعداد وفيات أقل".

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فماذا يعني قرار ترامب بوقف تمويل المنظمة؟الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة في العالم تقدم تمويلا لمنظمة الصحة العالمية، بمبلغ قدره ما بين 400 : 500 مليون دولار، ووقف هذا التمويل معناه منع حصول منظمة الصحة العالمية في هذا الظرف الحساس على دعم مادي كبير في ظل اجتياح فيروس كورونا العالم، وحاجة المنظمة إلى التكاتف والدعم الدولي لمواجهة تفشي الفيروس.ما النتائج التي قد تترتب على إيقاف أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية؟يمثل تصريح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على قرار ترامب، أهم عواقب وقف التمويل الأمريكي للمنظمة، الذي قد يؤدي إلى وقف عمل المنظمة.وقال "أدهانوم"، "ستعمل المنظمة مع شركائها لسد النقص" مضيفا أن المنظمة ستعمل مع شركائها لسد أي نقص قد نواجهه، ولتفادي أي توقف في أعمالنا".