الحكومة: قرارات جديدة بشأن الحظر خلال ساعات.. فيديو

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صورة الخبر: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات النهائية بخصوص الشكل النهائي للتعامل مع يوم شم النسيم سيتم إعلانها بعد اجتماع الحكومة غدا.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في يوم شم النسيم تضمن عدم وجود تجمعات ولا تشجع الناس على النزول من المنزل.

وتابع نادر سعد:" في حالة الاستقرار على الحظر الجزئي سيتم تطعيمه بالمزيد من الإجراءات من أجل منع التجمعات وإغلاق كل الحدائق والمتنزهات العامة لضمان عدم وجود اي تجمعات".

وأكمل نادر سعد:" من الوارد أن يتم النظر في موعد تطبيق الحظر الجزئي حال اتباعه يوم شم النسيم وسوف نناقش موعد تطبيقه".

واضاف نادر سعد:" سيتم إصدار قرارات جديدة للتعامل مع يوم شم النسيم وقد يستقر الوضع على حظر جزئي وإجراءات إضافية أخرى تحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا.

المصدر: elbalad

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