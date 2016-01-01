

أفراح فى ألمانيا.. ميركل تعلن بدء العودة للمدارس تدريجيا اعتبارا من 4 مايو أفراح فى ألمانيا.. ميركل تعلن بدء العودة للمدارس تدريجيا اعتبارا من 4 مايو

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.



وفى وقت سابق، بدأ ساسة بارزون في ألمانيا مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا قبيل اجتماع مع المستشارة أنجيلا ميركل.



ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنها سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا.

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ويأتي هذا النقاش مع تراجع أعداد حالات الإصابة والوفاة الجديدة في ألمانيا التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.لكن اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير تضرر ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.8 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو أكبر معدل منذ بدء تسجيل هذه المعدلات في 1970 وأكثر من مثلي الانكماش الذي شهدته البلاد وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.وستناقش ميركل توصيات أكاديمية العلوم مع مجلس وزرائها. وستعقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حكام الولايات يوم الأربعاء لمناقشة المسار المحتمل للخروج من إجراءات العزل العام وكيفية إدارة الركود المتوقع.