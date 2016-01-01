ألمانيا تقرر تعليق النشاط الرياضي لنهاية أغسطس بسبب كورونا



ألمانيا تقرر تعليق النشاط الرياضي ألمانيا تقرر تعليق النشاط الرياضي

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن استمرار تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد بما فيها منافسات كرة القدم، حتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأصدرت الحكومة الألمانية اليوم حزمة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا، ومنها استمرار تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد، مشددين على عدم عودتها قبل نهاية شهر أغسطس.



وأشارت بعض التقارير الصحفية أن هذا القرار بمثابة الصدمة لعشاق كرة القدم وخاصة الألمان، وهو قد يعني انتهاء الموسم الرياضي في كل اللعبات ومنها كرة القدم ، لكنها قد أشارت أنه من الممكن أن يتم استئناف منافسات الدوري الألماني بدون جمهور بعد أخذ إذن السلطات الألمانية، لكن الأمر يبدو صعبًا.

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يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف معظم الأنشطة الرياضية حول العالم، حيث توقف الدوري الألماني من يوم 13 مارس الماضي.