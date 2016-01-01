مفاجآة.. تدخين الحشيش يسبب فيروس كورونا

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تدخين الحشيش يسبب فيروس كورونا

فجرت صحيفة daily mail البريطانية مفاجاة جديد في تقرير نشرته اليوم ، حيث أكدت أن تدخين الماريجوانا "الحشيش" يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا التاجي .

وبحسب ديلي ميل فإن تدخين الحشيش حتى على فترات متقطعة يعرض الشخص للإصابة بعدوى كورونا بشكل أكبر من غير المدخنين، لأنه يسبب التهابات في الرئة تجعله أكثر عدوى للعدوى .

وأكد تقرير الديلي ميل أن الحشيش يسبب التهاب في الرئتين ومشاكل في الجهاز التنفسي مما يؤثر على قدرة الجسم على محاربة فيروس كورونا حتى لو كان الشخص من غير المدخنين .

وأكد الأطباء أن الأعراض التي تظهر على المدخن بعد تدخين الحشيش تشبه أعراض كورونا فيعاني من السعال الجاف وصعوبة في التنفس .

المصدر: صحيفة daily mail البريطانية

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