فجرت صحيفة daily mail البريطانية مفاجاة جديد في تقرير نشرته اليوم ، حيث أكدت أن تدخين الماريجوانا "الحشيش" يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا التاجي .
وبحسب ديلي ميل فإن تدخين الحشيش حتى على فترات متقطعة يعرض الشخص للإصابة بعدوى كورونا بشكل أكبر من غير المدخنين، لأنه يسبب التهابات في الرئة تجعله أكثر عدوى للعدوى .
وأكد تقرير الديلي ميل أن الحشيش يسبب التهاب في الرئتين ومشاكل في الجهاز التنفسي مما يؤثر على قدرة الجسم على محاربة فيروس كورونا حتى لو كان الشخص من غير المدخنين .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفاجآة.. تدخين الحشيش يسبب فيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق