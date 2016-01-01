تقوس الظهر وصعوبة التنفس.. أضرار النوم على الصدر



أضرار النوم على الصدر أضرار النوم على الصدر



اعتاد الكثير على وضعية النوم على البطن لكن هذه العادة تسبب العديد من المشاكل الصحية الأخرى ، والتي تحتاج إلى التوقف عنها والتدريب على النوم على الظهر لتجنب مشاكل الظهر والرقبة وغيرها .



بحسب موقع برايت سايد ، إليك أبرز أضرار النوم على الصدر :



1- النوم على البطن والصدر يسبب ألام العمود الفقري وألم مزمن بالظهر

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2- النوم على الصدر والبطن يمنع التنفس بشكل جيد خلال النوم3- الام الرقبة نتيجة عدم تحركيها خلال النوم ووضعية النوم على البطن4- يسبب ألم في المعدة و الصدر5- قد يسبب تجاعيد الوجه نتيجة النوم على البطن وإحدى جوانب الوجه6- الضغط على الصدر لساعات طويلة7- بعض الأبحاث أكدت أن النوم على البطن يجعلك اكثر عرضة لحصوات الكلى8- النوم على البطن يسبب ضعف عضلات البطن وترهل هذه المنطقة9- تصاب فقرات الظهر بالاجهاد وقد يسبب النوم على البطن تقوس الظهر .