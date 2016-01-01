اعتاد الكثير على وضعية النوم على البطن لكن هذه العادة تسبب العديد من المشاكل الصحية الأخرى ، والتي تحتاج إلى التوقف عنها والتدريب على النوم على الظهر لتجنب مشاكل الظهر والرقبة وغيرها .
بحسب موقع برايت سايد ، إليك أبرز أضرار النوم على الصدر :
1- النوم على البطن والصدر يسبب ألام العمود الفقري وألم مزمن بالظهر
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التعليقات على تقوس الظهر وصعوبة التنفس.. أضرار النوم على الصدر
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