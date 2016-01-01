تقوس الظهر وصعوبة التنفس.. أضرار النوم على الصدر

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أضرار النوم على الصدر


اعتاد الكثير على وضعية النوم على البطن لكن هذه العادة تسبب العديد من المشاكل الصحية الأخرى ، والتي تحتاج إلى التوقف عنها والتدريب على النوم على الظهر لتجنب مشاكل الظهر والرقبة وغيرها .

بحسب موقع برايت سايد ، إليك أبرز أضرار النوم على الصدر :

1- النوم على البطن والصدر يسبب ألام العمود الفقري وألم مزمن بالظهر

2- النوم على الصدر والبطن يمنع التنفس بشكل جيد خلال النوم

3- الام الرقبة نتيجة عدم تحركيها خلال النوم ووضعية النوم على البطن

4- يسبب ألم في المعدة و الصدر

5- قد يسبب تجاعيد الوجه نتيجة النوم على البطن وإحدى جوانب الوجه
6- الضغط على الصدر لساعات طويلة

7- بعض الأبحاث أكدت أن النوم على البطن يجعلك اكثر عرضة لحصوات الكلى

8- النوم على البطن يسبب ضعف عضلات البطن وترهل هذه المنطقة

9- تصاب فقرات الظهر بالاجهاد وقد يسبب النوم على البطن تقوس الظهر .

المصدر: موقع برايت سايد

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