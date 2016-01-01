هنتعشى إيه النهاردة.. بيتزا الباذنجان والثوم الصحية مع العصير الفريش



البيتزا بالباذنجان والثوم البيتزا بالباذنجان والثوم

البيتزا بالباذنجان والثوم ، بيتزا صحية و خفيفة على المعدة و تحتوي على نسبة عالية من الحديد الموجود في الباذنجان، وتناسب الأشخاص التى تتبع حمية صحية ومغذية



المقادير لتحضير بيتزا الباذنجان



1 عجينة بيتزا

8 شرائح باذنجان

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/4 كوب كبير صلصة بيتزا

1/4 كوب كبير دقيق

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ريحان مفروم

ملح

فلفل أسود مطحون



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خطوات التحضيرتوضح شرائح الباذنجان في مصفاه ثم نرش القليل من الملح عليها و نضعها جانبا لمدة 30 دقيقة.تغسل شرائح الباذنجان و تترك حتى تصفى من الماء جيدا.يخلط كلا من الدقيق الملح و الفلفل الأسود ثم توضح شرائح الباذنجان به حتى تغطى بالكامل.في مقلاة على نار متوسطة نضع زيت يسخن.نضع شرائح الباذنجان في الزيت حتى تتحمر ثم ترقع على مناديل مطبخ حتى تصفى من الزيت بالكامل.يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.تفرد عجينة البيتزا في صينية فرن ثم توضع عليها صلصة البيتزا.تضاف 1/2 كمية الجبن الموزاريلا و الثوم و الريحان على صلصلة البيتزا ثم توضع شرائح الباذنجان.نضع باقي كمية الجبن الموزاريلا على شرائح الباذنجان ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.نقطع بيتزا الباذنجان، ونقدمها مع البطاطس المقلية.