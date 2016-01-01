من مطبخك.. اصنعي تونر للبشرة الدهنية والمختلطة



بشرة نقية خالية من العيوب بشرة نقية خالية من العيوب

تسعى كل فتاة إلى بشرة نقية خالية من العيوب وفي هذا السياق قدمت دكتور وسام سوقية ، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة، تونر يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة وتفتيح البشرة وتسكير المسامات، للبشرة الدهنية والمختلطة فقط



المكونات :

فنجان ماء مغلي مسبقًا

نصف فنجان ماء ورد

ملعقة عصير ليمون



الطريقة

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تخلط المكونات جيدًا ونضعها في زجاجة نظيفةبالبراد ويستخدم هذا التونر مرة صباحًا ومرة مساءً.