من مطبخك.. اصنعي تونر للبشرة الدهنية والمختلطة

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صورة الخبر: بشرة نقية خالية من العيوب
بشرة نقية خالية من العيوب

تسعى كل فتاة إلى بشرة نقية خالية من العيوب وفي هذا السياق قدمت دكتور وسام سوقية ، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة، تونر يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة وتفتيح البشرة وتسكير المسامات، للبشرة الدهنية والمختلطة فقط

المكونات :
فنجان ماء مغلي مسبقًا
نصف فنجان ماء ورد
ملعقة عصير ليمون

الطريقة

تخلط المكونات جيدًا ونضعها في زجاجة نظيفة
بالبراد ويستخدم هذا التونر مرة صباحًا ومرة مساءً.

المصدر: elbalad

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