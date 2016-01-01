من مطبخك.. اصنعي تونر للبشرة الدهنية والمختلطة

تسعى كل فتاة إلى بشرة نقية خالية من العيوب وفي هذا السياق قدمت دكتور وسام سوقية ، اخصائية التجميل والعناية بالبشرة، تونر يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة وتفتيح البشرة وتسكير المسامات، للبشرة الدهنية والمختلطة فقط
المكونات :
فنجان ماء مغلي مسبقًا
نصف فنجان ماء ورد
ملعقة عصير ليمون
الطريقة
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