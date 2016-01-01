نجاح تجربة الامتحان الإلكتروني بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر

عقدت كلية الدراسات الإنسانية في تفهنا الأشراف بالدقهلية العديد من الامتحانات الإلكترونية التجربية في الكثير من المواد الدراسية.
وصرحت الدكتورة نهلة متولي عميدة الكلية أن كلية الدراسات الإنسانية من أوائل كليات الجامعة التي طبقت نظام الاختبارات الالكترونية التجريبية، وقد تم وضع جدول الاختبارات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام والكنترولات وأساتذة المواد على أن يكون موعد الاختبارات في نفس موعد المحاضرات.
وأشارت إلى أنه قد تم إجراء امتحانات الكترونية تجريبية في مادة علم نفس النمو وقد حضر الامتحان ٣٢٣ طالبة من ٣٤٥ وبلغت نسبة النجاح 79% وذلك لطالبات الفرقة الأولى علم نفس، أما بالنسبة لطالبات الفرقة الرابعة فقد بلغت نسبة المشاركة 50% من إجمالي عدد الطالبات بينما بلغت نسبة النجاح 50%؛ وفي شعبة اللغات والترجمة تم اختبار الفترة الأولى في مادة الرواية وبلغت نسبة النجاح 80%، أما بالنسبة لطالبات الفرقة الثانية فقد تم امتحان مادة ترجمة إسلامية إلى الإنجليزية بنسبة نجاح95%، أما بالنسبة للفرقة الرابعة فقد تم امتحان مادة نقد أدبي بنسبة حضور ٦٧% ونسبة نجاح ٩٥%، وفي مادة الأدب الإنجليزي الفرقة الثانية تربية فقد بلغت نسبة المشاركة 75 % بنسبة نجاح 88%.
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