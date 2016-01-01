نجاح تجربة الامتحان الإلكتروني بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر



كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر



عقدت كلية الدراسات الإنسانية في تفهنا الأشراف بالدقهلية العديد من الامتحانات الإلكترونية التجربية في الكثير من المواد الدراسية.



وصرحت الدكتورة نهلة متولي عميدة الكلية أن كلية الدراسات الإنسانية من أوائل كليات الجامعة التي طبقت نظام الاختبارات الالكترونية التجريبية، وقد تم وضع جدول الاختبارات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام والكنترولات وأساتذة المواد على أن يكون موعد الاختبارات في نفس موعد المحاضرات.



وأشارت إلى أنه قد تم إجراء امتحانات الكترونية تجريبية في مادة علم نفس النمو وقد حضر الامتحان ٣٢٣ طالبة من ٣٤٥ وبلغت نسبة النجاح 79% وذلك لطالبات الفرقة الأولى علم نفس، أما بالنسبة لطالبات الفرقة الرابعة فقد بلغت نسبة المشاركة 50% من إجمالي عدد الطالبات بينما بلغت نسبة النجاح 50%؛ وفي شعبة اللغات والترجمة تم اختبار الفترة الأولى في مادة الرواية وبلغت نسبة النجاح 80%، أما بالنسبة لطالبات الفرقة الثانية فقد تم امتحان مادة ترجمة إسلامية إلى الإنجليزية بنسبة نجاح95%، أما بالنسبة للفرقة الرابعة فقد تم امتحان مادة نقد أدبي بنسبة حضور ٦٧% ونسبة نجاح ٩٥%، وفي مادة الأدب الإنجليزي الفرقة الثانية تربية فقد بلغت نسبة المشاركة 75 % بنسبة نجاح 88%.

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وأكدت العميدة أن هذه الامتحانات تجريبة لن يتم تطبيقها إلا إذا تعذر تطبيق الامتحانات التقليدية التي المقرر انعقادها في نهاية شهر مايو القادم، مشيدة بنجاح تجربة الامتحان الإلكتروني وتجاوز كل العقبات.وفي السياق ذاته تابع الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري سير تلك الامتحانات الإلكترونية التجريبية التي قامت بها كلية الدراسات الإنسانية ومختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وذلك في إطار حرص مؤسسات الأزهر جامعا وجامعة في ظل قيادة رشيدة وحكيمة برئاسة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب ورئاسة الدكتور محمد المحرصاوي وتفعيلا لوحدة إدارة الأزمات بمؤسسات الازهر .