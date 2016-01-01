لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

الزيادة السكانية والامن الغذائي .. من أبرز الموضوعات البحثية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثاني الإعدادي ، لتقييمهم خلال العام الدراسي الحالي في ظل ظروف تعليق الدراسة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن أبرز أساسيات كتابة هذا البحث اتباع ما يلي :



-أن يكون ملخص البحث من 70 إلى 80 كلمة

- أن يكون موضوع البحث من 700 إلى 800 كلمة

- عدد الكلمات الانجليزية في البحث من 40 إلى 60 كلمة

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ووفقا لما أوضحته وزارة التربية و التعليم ، لابد لإعداد بحث عن الزيادة السكانية و الامن الغذائي ، ان يتبع الطالب الاتي :- لابد أن يوضح الطالب العلاقة بين الزيادة السكانية والامن الغذائي مع ذكر أمثلة من التاريخ الإسلامي لتأمين الغذاء للسكان ، وأمثلة أخرى لتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان... وهنا يمكن أن ببحث الطالب في المكتبة الرقمية عن الكلمات المفتاحية مثل الزيادة السكانية ، وتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان- لابد للطالب أن يكتب لوحة إرشادية باللغة العربية واحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات لحل مشكلة الزيادة السكانية.- ولابد للطالب أن يقوم بالبحث عن المقادير الجبرية واستخداماتها في حساب عدد المواليد والوفيات والذكور والإناث ، وأن يستعين بما درسه في الرياضيات لتمثيل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية .- وعلى الطالب أن يقوم بكتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم فيها بتوعية مجتمعه المحيط عن الآثار السلبية للزيادة السكانية ثم يقوم الطالب بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الاجنبية.ولتحميل القالب الخاص بعمل هذا البحث يمكن اتباع الخطوات التالية :- ادخل على رابط القوالب البحثية للمراحل الاساسية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا- في خانة المرحلة المرحلة الدراسية اختر (المرحلة الاعدادية)- في خانة الصف الدراسي اختر (الصف الثاني)- ضع السهم على القالب الثاني ثم اضغط على تحميلوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ارشادات هامة يجب على الطلاب اتباعها لضمان قبول البحث :- على الطالب أن يختار مشروعا ويفكر في كيفية توظيف كل تعلمه في المواد الدراسية المختلفة في هذا المشروع- يمكن للطالب أن يعمل في البحث منفردا أو ضمن مجموعة لا تزيد على 5 طلاب.ولكي يضمن الطالب قبول بحثه المقدم ، لابد من اتباع الآتي :- كتابة عنوان جذاب للمشروع- عرض المشروع بطريقة منظمة- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة التي درسها الطالب- لابد من الالتزام بعدد الكلمات المحدد- لابد أن يتم الالتزام بجميع محاور المشروع البحثي- لابد من مراعاة القواعد النحوية والاملائية و علامات الترقيم- سيتم رفض أي بحث اذا تطابق مع غيره