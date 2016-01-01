دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الأربعاء المقبل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها ستستطلع هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢٠م.
وأكدت دار الإفتاء، أنها المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.
ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).
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