دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان الأربعاء المقبل

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها ستستطلع هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢٠م.

وأكدت دار الإفتاء، أنها المسئولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.

ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

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وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها، وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.

المصدر: elbalad

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