

المحكمة الفرنسية تأمر أمازون بالاستمرار في تلبية الطلبات الأساسية فقط المحكمة الفرنسية تأمر أمازون بالاستمرار في تلبية الطلبات الأساسية فقط

قضت محكمة في فرنسا بأنه يجب على أمازون المملوكة للمياردير الأمريكي جيف بيزوس أن تفي بطلبات المنتجات الأساسية فقط، مثل المنتجات الغذائية والنظافة والمنتجات الطبية.







وفقًا لتقرير TechCrunch، فقد منحت المحكمة أمازون 24 ساعة للامتثال، وقد تواجه الشركة عقوبة قدرها مليون يورو عن كل يوم تفشل فيه في ذلك.

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كانت أمازون قد توقفت بالفعل عن تلقي طلبات لبعض العناصر غير الأساسية في فرنسا وإيطاليا، وكانت تعطي الأولوية لعمليات التسليم الأكثر أهمية - مثل البقالة والمنتجات الصحية والأدوات المنزلية والعناية الشخصية والسلع الصناعية والمنتجات العلمية ومستلزمات الحيوانات الأليفة، الآن لا يوجد أمام أمازون خيار سوى تقييد عمليات التسليم في فرنسا.وقد عرضت القضية على المحكمة من قبل النقابة، سود سوليديرز، التي سعت إلى إغلاق مستودعات أمازون تمامًا لحماية الموظفين، . في حين أن الحكم لا يذهب إلى هذا الحد، فقد كتبت المحكمة أن أمازون "من الواضح أنها تجاهلت التزامها بالسلامة والوقاية من صحة الموظفين".أعلنت أمازون الثلاثاء في الولايات المتحدة أنه يمكن للبائعين استئناف شحن السلع غير الضرورية إلى المستودعات، وكانت قد حددت في السابق هذه المنتجات لإفساح المجال للمنتجات الطبية والتنظيف.بعد ردة فعل الموظفين، تعهدت أمازون أيضًا بزيادة حماية العمال، لكنها لا تزال تواجه انتقادات لإقالة موظف واحد على الأقل قاد احتجاجًا ضد كورونا.