توقف تام لحركة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية

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توقف تام لحركة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية

أصابت كورونا التعاملات بالعملة الأجنبية بالشلل التام وتوقفت حركة البيع والشراء.



أكد أحمد نادى المدير التنفيذى لأحدى شركات الصرافة ثبات سعر الدولار أمام الجنية عند معدل15جنيها و80قرش للبيع منذ أسبوع

وأشار إلى إرتفاع سعر اليورو أمس تأثرا بالأسعار العالمية وسجل 17جنيها و39فرش للبيع بدلا من16جنيها و85قرش الفترة الماضية متأثرا بتفشى وباء كورونا فى البلاد الأوربية

كان لمنشور بيانات التجارة الذى أصدرتة الصين أمس الأول وظهر خلالة إستقرار فى الواردات الصينية من السوق لأوربية أثر على الأسهم الأوربية وإنعكس على سعر اليورو

يذكر أن اليورو قد تعرض لهزة منذ 4أشهر بعد البريكست البريطانية وشهد تراجع فى أسعارة بالأسواق العالمية ليسجل17جنيهاو25قرش خلال هذة الفترة بدلا من17جنيهاو80قرش للبيع قبل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربى

المصدر: الوفد

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