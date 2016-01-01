الإفتاء: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020

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صورة الخبر: شهر رمضان
شهر رمضان

قررت دار الإفتاء المصرية، إلغاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء، أنه سيتم بث كلمة في بث مباشر على الصفحة يلقي فيها المفتي كلمته في إعلان نتيجة الاستطلاع، كما ستبث على التليفزيون المصري.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢٠م.

واكدت دار الإفتاء، إنها المسؤولة عن استطلاع الهلال وإعلان بداية الشهور وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.

ويستحب عند رؤية الهلال، أن نقول دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

المصدر: elbalad

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