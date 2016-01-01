الإفتاء: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020

قررت دار الإفتاء المصرية، إلغاء احتفالية رؤية هلال شهر رمضان.
وأعلنت دار الإفتاء، أنه سيتم بث كلمة في بث مباشر على الصفحة يلقي فيها المفتي كلمته في إعلان نتيجة الاستطلاع، كما ستبث على التليفزيون المصري.
وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ٢٢-٤-٢٠٢٠م.
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