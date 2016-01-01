فوارغ الرصاص تملأ الشارع وثقوب الطلقات تظهر على العقار.. ماذا حدث في 4 ساعات بعزبة شاهين بالأميرية.. فيديو

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4 ساعات من ضرب النار المتواصل وأصوات الطلقات التي لا تهدأ في مشهد أشبه بالحرب، عاش خلالها أهالي منطقة عزبة شاهين ساعات من الرعب والذعر قبل أن تتمكن قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام وكر الخلية الإرهابية والقضاء على أفرادها.



فقبل موعد بدء حظر التحرك، كان الأمر يسير بصورة طبيعية في شارع عباس مصطفي بمنطقة عزبة شاهين بـ الأميرية، قبل أن يتغير المشهد في أقل من دقائق على وقع أصوات الرصاص التي اخترقت الحي وأسكتت الجميع، ووصول عربات الشرطة التي تحمل عشرات من رجال القوات الخاصة وقوات مكافحة الارهاب، للتحول العزبة في أقل من دقائق إلى ثكنة عسكرية.



وعلى الفور بدأت قوات الشرطة بمحاصرة عقار بعينه وناشدت القوات المواطنين بالابتعاد عن النوافذ والأبواب والاحتماء، بالتزامن مع تبادل إطلاق النار بين الشرطة والعناصر المستهدفة، وعقب معركة حامية امتلأت أرض العزبة بفوارغ الرصاص خلالها، وعلى ضوء كشاف رجال الشرطة بعد قطع الكهرباء عن المنطقة، تمكنت القوات من اقتحام وكر الخلية وقتل عناصرها الإرهابية فيما استشهد أحد أبطال الشرطة.

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«صدى البلد» انتقل إلى عزبة شاهين للتعرف من شهود العيان عما حدث هناك، في البداية أكد الحاج حسب النبي، يسكن بالعقار المجاور لعقار الإرهابين بشارع عباس مصطفي بمنطقة عزبة شاهين، أنه يوجه الشكر لرجال الشرطة البواسل عما قدموه لإنقاذ أهالي العزبة من تلك المجموعة الإرهابية، مضيفًا: «بعد صلاة العصر سمعنا دوشة وضرب نار فخرجنا لنرى ماذا يحدث، فوجدنا أن هناك تبادلا لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية ورجال الشرطة، وأن هؤلاء الأشخاص قاموا بالاحتماء بأحد العقارات وقاموا بإطلاق النار على رجال الشرطة من أحد شبابيك الشقة».وأضاف حسب النبي: «أن قوات الأمن بدأت على الفور في تأمين سكان المنطقة وطالبتنا بالاحتماء والابتعاد عن النوافذ والأبواب، وبالفعل قام الأهالي بتنفيذ التعليمات والاحتماء»، وتابع: «استمر إطلاق النار حتى تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من كسر الحديد بين العقارين ودخول العقار واقتحام الوكر الإرهابي وقتل أفراد الخلية الإرهابية التي أرهبت المواطنين».وتابع حسب النبي: «أن الخلية الإرهابية تتبع جماعة الإخوان الإرهابية ونحن لم نكن نعرفهم فهم لا يتعاملون مع أي شخص من المنطقة منذ قاموا بتأجير الشقة حتى تم القضاء عليهم».وفي السياق ذاته أكد محمد ح. – رفض التصوير – أن الواقعة بدأت بتبادل النار بين رجال الشرطة وأعضاء الخلية الإرهابية، ليسقط ضابط مصاب تم نقله إلى المستشفي على الفور، واستمر إطلاق النار لمدة تقترب من الـ 4 ساعات حتى تمكنت قوات الشرطة من اقتحام العقار والقضاء على أعضاء الخلية الإرهابية.وأضاف أنهم لا يعرفون أعضاء الخلية حيث إنهم لا يتعاملون مع أي شخص من سكان المنطقة، متابعًا: «كل ما نعرفه عنهم أنهم قاموا بتأجير الشقة من شخص يدعى سيد ولكنه لا يعيش في المنطقة».وأكد أحمد محمود أنه في حوالي الساعة الخامسة، سمعوا أصوات طلقات هزت المكان وجعلت الأهالي يحبسون أنفاسهم، وطلب رجال الشرطة حينها من الأهالي عدم الخروج إلى الشوارع أو النوافذ والأبواب والاحتماء داخل منازلهم، حتى تمكنت قوات الشرطة من اقتحام الوكر حوالي الساعة 9.30 والقضاء على أعضاء الخلية الإرهابية.وأعلنت وزارة الداخلية، ضبط أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية التابع للخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.وأفادت الداخلية، بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.