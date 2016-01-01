بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟



اعمال التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا في شبرا الخيمة اعمال التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا في شبرا الخيمة

أجرت فرق التعقيم والتطهير بمشاركة الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية عمليات تعقيم واسعة وتطهير شامل شملت 26 مربعا سكنيا بحي شرق شبرا الخيمة بجانب 240 منشآة عامة بدائر الحي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بكورونا بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية بمنطقة المرجوشي ببهتيم.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ان هناك فرقا من المتابعة بدائرة الحي لمراقبة الموقف على مدار الساعة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرارات الحظر الإجباري وعدم الالتزام بالتعليمات مشيرا الى أنه تم إصدار قرارات بإغلاق 8 محلات وأماكن عامة بدائرة الحي لمخالفاتها قرارات الحظر والالتزام بالمواعيد المقررة مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة حفاظا على سلامة المواطنين.



وأضاف أنه سيتم مواجهة أي مخالفات لقرارات الحظر بكل حزم وحسم لأن الأمر يتطلب المزيد من الحذر والالتزام بكافة التعليمات ومنع الاختلاط والتجمعات.

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فيما أكدت تقارير المتابعة الصحية بالمنطقة انحسار الإصابات بفيروس كورونا نهائيا في منطقة المرجوشي بشبرا الخيمة حيث لم تسجل الأيام الـ 3 الماضية سوى 3 حالات فقط نتيجة إجراءات العزل التام التي تم اتخاذها بالمنطقة والتي تضم نحو 37 منزلا فضلا عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير للمنازل والمنشآت بالمنطقة بمعدل مرتين في اليوم الواحد.واكدت المحافظة أنه تم إجراء عمليات فحص شاملة لكافة سكان المنطقة بالكامل وجاءت 90% من النتائج سلبية وهو أمر مطمئن للغاية مؤكدا أن الوضع في بهتيم تحت السيطرة.في سياق متصل تقوم فرق الهلال الأحمر يوميا بمساعدة أهالي المنطقة طوال فترة العزل بجانب سيارات التموين التي تتوجه يوميا للمنطقة لصرف المقررات التمونية للمواطنين طوال فترة العزل.فيما قررت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة إلغاء أسواق "بهتيم" و"عودة" و"العرب" بالحي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن سوق "عودة" يعد من أكبر التجمعات الخطيرة والزحام يوم الأحد.يأتي ذلك بهدف مواجهة التجمعات والزحام في ظل ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين اسرتين بالمنطقة ما استدعى فرص العزل الإجباري على 37 منزلا بمنطقة المرجوشي ببهتيم.