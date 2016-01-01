يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الخميس، ما بين المعتدل والمائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، بينما يظل بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط للرياح.
بينما يبقى الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل على سواحل البلاد، ويكون لطيف نهارا، يصاحبه أيضا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية غربا، ويكون مثير الرمال والاتربة على وسط سيناء.
ويكون الطقس حار على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار ومائل البرودة ليلا، يصاحبه نشاط للرياح المحملة بالاتربة والرمال.
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التعليقات على غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار
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