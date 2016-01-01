تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

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تشييع جثمان الشهيد الحوفى

بدأت قبل قليل تشييع جثمان الشهيد محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى فى جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من إدارة فرق الأمن بشارع النصر بحى شبرا إلى مقابر العائلة بمنطقة القلعة.

وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء مجدى القمرى مدير الأمن ورؤساء قطاعات الأمن الوطنى والأمن القومى والأمن العام ورئيس فرع الرقابة الإدارية والعديد من مديري مديريات الأمن المحالين المعاش.

واحتشد الآلاف من الأهالى مدينة دمنهور ومن اصدقاء وزملاء الشهيد للمشاركة فى تشييع الجنازة التى امتدت على مسافة كيلو من إدارة فرق الأمن بسبب الزحام الشديد.

وكان الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى بقطاع الأمن الوطنى قد استشهد مساء أمس الثلاثاء خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة .

المصدر: elbalad

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