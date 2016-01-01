قطر تسجل 283 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

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أعلنت قطر اليوم، الأربعاء، تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3711 حالة.



ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، قالت وزارة الصحة إن بعض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام.



وأضافت الوزارة القطرية أنه تم تسجيل 33 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406 حالات.

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ودعت وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد -19) .