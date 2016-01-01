لأول مرة.. جامعة سوهاج تمنح باحثة درجة الدكتوراه عبر الفيديو كونفرانس



جامعة سوهاج تمنح باحثة درجة الدكتوراه جامعة سوهاج تمنح باحثة درجة الدكتوراه

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مناقشة أول رسالة دكتوراة يتم بثها عبر الفيديو كونفرانس بمعمل تكنولوجيا المعلومات بالإدارة المركزية.



والمقدمة من الباحثة ماريان خيري وديع المدرس المساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بجامعة بني سويف، والمسجلة بقسم الدواجن جامعة سوهاج، في مجال العلوم الزراعية، تحت عنوان "إستخدام بعض المعاملات الرعائية والفسيولوجية لإنتاج الأرانب تحت ظروف الجو الحار"، وذلك تماشياََ مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة جميع منتسبيها.



وقال الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة قررت عقد تلك المناقشات عبر الكونفرانس كاجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتسيير، وتيسير العمل في هذه الظروف، مشيرا الى منح الباحثة درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية" إنتاج ورعاية الدواجن"، وذلك بعد مناقشتها في موضوع الرسالة وإلمامها بكافة النواحي العلمية المرتبطة به، مؤكدًا على أهمية مثل تلك البحوث التطبيقية التي يتم الاستفادة من نتائجها في تقديم العديد من الخدمات للمجتمع، متمنيًا المزيد من التقدم لكلية الزراعة فهي من الكليات الخدمية الهامة، التي حققت العديد من النجاحات في خدمة الجامعة والمجتمع.

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وأضاف الدكتور طلعت مصطفى الشيخ المشرف الرئيسي على الرسالة، أن موضوع الرسالة من أهم الموضوعات المقدمة في مجال إنتاج الدواجن، ويعد إضافة علمية وتطبيقية جيدة في هذا المجال خاصة ما تتعرض له الأرانب من النفوق بأعداد كبيرة في الجو الحار، مما يتسبب بخسائر ضخمة لمنتجيها، الأمر الذي سيساهم في تطور إنتاج الأرانب وحل مشكلة زيادة اللحوم.لجنة الإشراف ضمت كلًا من الدكتور أحمد عبدالكريم أبو غابة أستاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن بكلية الزراعة جامعة سوهاج مشرفا ومناقشا، الدكتور كوثر محمد عبدالرحمن غالي أستاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن بكلية الزراعة جامعة المنيا، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من الدكتور نجوى عبدالهادي أحمد أستاذ الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة ممتحن خارجي والدكتور خالد محمد أحمد محروس أستاذ رعاية الدواجن بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.