انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء

صورة الخبر: انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء
انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء

انتظم طلاب الصف الأول الثانوي في مختلف الإدارات التعليمية في شمال سيناء، في أداء امتحان مادة الفيزياء، باستثناء إدارة الشيخ زويد، بسبب انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح له اليوم، الأربعاء، انتظام دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية بنسبة بلغت 98%، باستثناء إدارة الشيخ زويد، مشيرا إلى أن غالبية الطلاب في الشيخ زويد تغلبوا على انقطاع التيار الكهربائي عن طريق المولدات الكهربائية وشحن أجهزة التابلت مسبقًا.

وقال رضوان إن 3 آلاف و26 طالبًا وطالبة يؤدون الامتخانات على مستوى الإدارات التعليمية الست، مشيرا إلى غياب طالب أو اثنين فى كل امتحان بسبب عدم تمكنهم من الدخول على منصة الامتحانات.

بدوره، أكد عبد العزيز عطية، وكيل الوزارة، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تجريبية وهدفها التحضير لامتحان مايو المقبل من خلال اكتشاف المشكلات التي قد تواجه الطلاب والعمل على حلها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78191

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager