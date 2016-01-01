

انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء انقطاع الكهرباء يحرم طلاب الشيخ زويد من أداء امتحان الفيزياء

انتظم طلاب الصف الأول الثانوي في مختلف الإدارات التعليمية في شمال سيناء، في أداء امتحان مادة الفيزياء، باستثناء إدارة الشيخ زويد، بسبب انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.



وأكد حمزة رضوان، مدير التعليم العام في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح له اليوم، الأربعاء، انتظام دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات في مختلف الإدارات التعليمية بنسبة بلغت 98%، باستثناء إدارة الشيخ زويد، مشيرا إلى أن غالبية الطلاب في الشيخ زويد تغلبوا على انقطاع التيار الكهربائي عن طريق المولدات الكهربائية وشحن أجهزة التابلت مسبقًا.



وقال رضوان إن 3 آلاف و26 طالبًا وطالبة يؤدون الامتخانات على مستوى الإدارات التعليمية الست، مشيرا إلى غياب طالب أو اثنين فى كل امتحان بسبب عدم تمكنهم من الدخول على منصة الامتحانات.

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بدوره، أكد عبد العزيز عطية، وكيل الوزارة، أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تجريبية وهدفها التحضير لامتحان مايو المقبل من خلال اكتشاف المشكلات التي قد تواجه الطلاب والعمل على حلها.