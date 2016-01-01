من مطبخك.. خلطة تطيل الشعر في 30 يوما

تحلم الفتيات بشعر طويل قوي و صحي وعلاج مشاكل الشعر بأقل تكلفة ، خاصة وان منتجات العناية بالشعر تكون باسعار غالية وتحتاج فترة طويلة للحصول على النتيجة المطلوبة .
تطويل الشعر من اهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات، لذا يمكنك تجربة وصفة منزلية بسيطة تساعدك على تطويل الشعر خلال شهر واحد تونصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة .
مكونات وصفة تطويل الشعر
3 ملاعق ارز
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